TMW, Gori ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Potrebbe andare in prestito all'Arezzo
Gabriele Gori, dopo l'intesa per il rinnovo con la Fiorentina fino al 2023, sta trattando l'approdo all'Arezzo. L'operazione non è ancora chiusa ma continuano i contatti tra le parti per provare a chi...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 21:50
Gabriele Gori, dopo l'intesa per il rinnovo con la Fiorentina fino al 2023, sta trattando l'approdo all'Arezzo. L'operazione non è ancora chiusa ma continuano i contatti tra le parti per provare a chiudere entro il gong.
Tuttomercatoweb.com