Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare

Il Cosenza ha riscontrato una miocardite a Gori, l'attaccante della Fiorentina sarà indisponibile per alcune settimane

Il Cosenza informa che a Gabriele Gori (di proprietà della Fiorentina), è stata confermata una lieve miocardite che lo rende indisponibile. Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e sarà indisponibile ancora per alcune settimane. Lo scrive La Nazione.

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