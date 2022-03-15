Labaro Viola

Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare

Il Cosenza ha riscontrato una miocardite a Gori, l'attaccante della Fiorentina sarà indisponibile per alcune settimane

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 10:39
Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare - Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gori
Cosenza
Condividi

Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il Cosenza informa che a Gabriele Gori (di proprietà della Fiorentina), è stata confermata una lieve miocardite che lo rende indisponibile. Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e sarà indisponibile ancora per alcune settimane. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, 17 PUNTI IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO SCORSO: LA FIORENTINA HA NUMERI DA EUROPA

https://www.labaroviola.com/17-punti-in-piu-rispetto-allanno-scorso-la-fiorentina-ha-numeri-da-europa/169056/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok