17 punti in più rispetto all’anno scorso: la Fiorentina ha numeri da Europa

I numeri per sognare l'Europa in casa Fiorentina ci sono tutti, è bastato un successo di misura per tornare a sorridere

I numeri per sognare ci sono, 17 punti in più rispetto alla passata stagione, +12 i gol realizzati. É bastato un successo di misura per tornare a sorridere, dopo aver pareggiato contro il Verona e prima ancora dopo aver perso in trasferta con il Sassuolo. Ora la prospettiva é cambiata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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