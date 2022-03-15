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17 punti in più rispetto all’anno scorso: la Fiorentina ha numeri da Europa

I numeri per sognare l'Europa in casa Fiorentina ci sono tutti, è bastato un successo di misura per tornare a sorridere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 10:07
17 punti in più rispetto all’anno scorso: la Fiorentina ha numeri da Europa - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Italiano

I numeri per sognare ci sono, 17 punti in più rispetto alla passata stagione, +12 i gol realizzati. É bastato un successo di misura per tornare a sorridere, dopo aver pareggiato contro il Verona e prima ancora dopo aver perso in trasferta con il Sassuolo. Ora la prospettiva é cambiata. Lo scrive il Corriere dello Sport

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