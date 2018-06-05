PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI

Cerofolini 7 Attento in avvio su Mallamo. Non molto operoso nel primo tempo perchè i suoi compagni in difesa fanno bene il loro dovere. Sempre sicuro nelle uscite. Buona parata semprre su Mallamo al...

Cerofolini 7 Attento in avvio su Mallamo. Non molto operoso nel primo tempo perchè i suoi compagni in difesa fanno bene il loro dovere. Sempre sicuro nelle uscite. Buona parata semprre su Mallamo al 55'. Chiude bene lo specchio a Colpani. Para alla grande al 65' di piede. Veramente insuperabile

Ferrarini 6- Ha un cliente molto scomodo come Latte Lath, ma lo contiene molto bene nel primo tempo e si propone talvolta in attacco. Spreca al 70' un'ottima occasione in contropiede.

Hristov 6.5 Parte un po' in difficoltà ma salva alla grande al quarto d'ora su Latte Lath. Nel primo tempo poi cresce molto e si mostra difensore di ottimo livello. Salva il risultato al 75' in spaccata.

Pinto 6 Rientra dalla squalifica e gioca un discreto primo tempo se pur con qualche affanno. Nel secondo tempo soffre molto ma se la cava.

Ranieri 5.5 Molto bene in spinta anche se non crossa molto precisamente. Soffre un po' di più quando deve coprire. Molto in difficoltà in avvio di secondo tempo. Continua in apnea su Latte Lath

Diakhaté 6.5 Perde troppi palloni in avvio. Si fa vedere abbastanza bene in fase di contenimento nel primo tempo, ma a volte lascia troppo liberi di giocare gli avversari. Trova il gol che chiude virtualmente la partita

Valencic 6- Da ordine e qualità a centrocampo anche se non è un giocatore molto appariscente. Cresce nel finale di primo tempo. Nella ripresa aiuta molto e porta a casa il voto minimo

Lakti 5.5 Un po' troppo ad intermittenza ed avulso dal gioco nella prima frazione di gioco. Salva su un bel cross al 57'. Si vede obbiettivamente troppo poco in attacco anche se aiuta molto.

Maganjic 5= Parte in ombra, poi alla grande occasione al 15' e se la divora malamente. Si fa ammonire al 35' per un brutto fallo a centrocampo. Molto male deve fare di più Dal 62' Meli Entra bene e confeziona l'assist per lo 0-2

Sottil 8- Parte molto voglioso dando una mano anche dietro. Grande assist per Maganjic che si divora un gol già fatto al 15'. Imprendibile ancora quando parte in velocità e mette in porta Gori per il vantaggio viola. Al 25' costringe al miracolo con un gran tiro il portiere dell'Atalanta. Si rende subito pericoloso anche nel secondo tempo con un diagonale. Mette la firma nel 2-0 servendo ottimamente Meli. dal 89' Faye SV

Gori 7.5 Lotta molto, e alla prima occasione si rende subito molto pericoloso prendendo una traversa su corner. Si fa trovare pronto sull'assist di Sottil e spinge in porta per lo 0-1. Fa salire bene i suoi nella ripresa.

Bigica 8 La Fiorentina parte contratta ma poi trova la traversa con Gori e una grande occasione con Magajinic, La squadra trova il meritato vantaggio con Gori e grande assist di Sottil. Super sofferenza nei primi 30 minuti del secondo tempo. La squadra soffre ma regge ed è cinica a trovare il 2-0. Ripetere l'impresa dello scorso anno è un capolavoro

Lorenzo Bigiotti