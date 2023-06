Nazione, l’Arezzo torna sulle tracce di Gori. Potrebbe essere la piazza ideale per il rilancio

Come riportato da La Nazione, dopo la promozione in Lega Pro, il dg dell’Arezzo, Giovannini ha avviato i contatti con la Fiorentina per il ritorno di Gabriele Gori. L’attaccante classe 1999 è reduce dal prestito in Serie B alla Reggina e scegliere l’Arezzo implicherebbe scendere di categoria, ma quella toscana potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi.