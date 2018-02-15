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Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia

Come riporta il sito ufficiale viola, in occasione dell’amichevole Francia – Italia a Clairefontaine, 21 febbraio 2018 – ore 15.00, l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 14:57
Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il sito ufficiale viola, in occasione dell’amichevole Francia – Italia a Clairefontaine, 21 febbraio 2018 – ore 15.00, l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato i seguenti calciatori della Fiorentina:

Cerofolini Michele, portiere aggregato costantemente alla prima squadra e titolare della Primavera

Gori Gabriele, bomber della Primavera e protagonista di un'ottima stagione insieme al compagno di reparto Sottil

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