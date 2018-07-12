Pedullà: "Per Pasalic un altro paio di giorni. Gori al Foggia è più di un'idea. Eysseric verrà ceduto"
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno queste le sue dichiarazioni legate al calciomercato della Fiorentina:"Per Pasalic inutile ripetere le stesse co...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 15:02
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno queste le sue dichiarazioni legate al calciomercato della Fiorentina:
"Per Pasalic inutile ripetere le stesse cose, bisogna aspettare un altro paio di giorni altrimenti è fanta-giornalismo. Gori potrebbe finire al Foggia in Serie B, per Sottil invece vedremo cosa deciderà Pioli. Nei prossimi giorni verrà messa in discussione la posizione di Eysseric che probabilmente verrà ceduto".