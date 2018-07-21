Gori si presenta e timbra subito contro il Parma: "Foggia piazza calda come Firenze"

Gabriele Gori si presenta a Foggia il miglior biglietto da visita: è suo, infatti, il gol della bandiera dei rossoneri nell'amichevole persa 3-1 oggi contro il Parma. “Dopo tutto il percorso nelle gio...

Gabriele Gori si presenta a Foggia il miglior biglietto da visita: è suo, infatti, il gol della bandiera dei rossoneri nell'amichevole persa 3-1 oggi contro il Parma. “Dopo tutto il percorso nelle giovanili della Fiorentina - spiega - sono venuto qua per sfruttare la mia occasione nel calcio dei professionisti. Ho grandi aspettative, e per questa stagione mi aspetto di fare esperienze nuove, che mi resteranno dentro, per poi crescere e fare una buona carriera. Foggia è una piazza calda come Firenze, anche i tifosi mi aiuteranno a crescere, ma dovrò conquistarmi la fiducia di tifosi e allenatore sul campo.”