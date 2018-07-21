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Rebus Pjaca, la Juve risponde alla Sampdoria entro martedì. Troppi 20 milioni per il riscatto?

Dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì la risposta della Juventus alla Sampdoria per l'attaccante Marko Pjaca. Il club blucerchiato, attraverso il responsabile dell'area tecnica Walter Sabatini, aveva...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 20:24
Rebus Pjaca, la Juve risponde alla Sampdoria entro martedì. Troppi 20 milioni per il riscatto? -
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Dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì la risposta della Juventus alla Sampdoria per l'attaccante Marko Pjaca. Il club blucerchiato, attraverso il responsabile dell'area tecnica Walter Sabatini, aveva proposto ai bianconeri il prestito con obbligo di riscatto. La Juve però aveva fissato la cifra a 20 milioni, un investimento molto importante per la società del presidente Massimo Ferrero che ci sta riflettendo. E intanto per Pjaca c'è anche il pressing della Fiorentina, sulle tracce del giocatore da diverso tempo.

Fonte: Ansa

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