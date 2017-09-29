Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione

Fiorentina in avanti con un grande gol di Gori su punizione. Gioca anche Zekhnini con la primavera allenata da Bigica

Iniziata da pochi minuti la partita tra la Fiorentina e la Lazio primavera, partita che si sta giocando tra le mura amiche per la squadra dei giovani viola. I ragazzi di Bigica si sono schierati con un 4-4-2, sulla fascia sinistra c'è uno dei colpi per la prima squadra di Corvino, Zekhnini. Questa la formazione viola: Cerofolini; Ferrarini, Ranieri, Hristov, Pinto; Sottil, Diakhaté, Lakti, Maganjic; Zekhnini, Gori.

Al minuto 19 la Fiorentina si porta avanti con un grandissimo gol di Gori su calcio di punizione.