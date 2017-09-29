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Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione

Fiorentina in avanti con un grande gol di Gori su punizione. Gioca anche Zekhnini con la primavera allenata da Bigica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 15:40
Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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Iniziata da pochi minuti la partita tra la Fiorentina e la Lazio primavera, partita che si sta giocando tra le mura amiche per la squadra dei giovani viola. I ragazzi di Bigica si sono schierati con un 4-4-2, sulla fascia sinistra c'è uno dei colpi per la prima squadra di Corvino, Zekhnini. Questa la formazione viola: Cerofolini; Ferrarini, Ranieri, Hristov, Pinto; Sottil, Diakhaté, Lakti, Maganjic; Zekhnini, Gori.

Al minuto 19 la Fiorentina si porta avanti con un grandissimo gol di Gori su calcio di punizione.

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