Fiorentina-Torino 1-0. Primavera in vantaggio con Gabriele Gori
Al 53' Gori viene lanciato in verticale da un fantastico assist di Riccardo Sottil e con un bel rasoterra insacca. Molto felice il pubblico presente al Franchi. La Fiorentina adesso per essere elimina...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:15
Al 53' Gori viene lanciato in verticale da un fantastico assist di Riccardo Sottil e con un bel rasoterra insacca. Molto felice il pubblico presente al Franchi. La Fiorentina adesso per essere eliminata dovrebbe subire due gol. Le semifinali scudetto sono adesso molto vicine