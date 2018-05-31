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Fiorentina-Torino 1-0. Primavera in vantaggio con Gabriele Gori

Al 53' Gori viene lanciato in verticale da un fantastico assist di Riccardo Sottil e con un bel rasoterra insacca. Molto felice il pubblico presente al Franchi. La Fiorentina adesso per essere elimina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:15
Fiorentina-Torino 1-0. Primavera in vantaggio con Gabriele Gori - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Al 53' Gori viene lanciato in verticale da un fantastico assist di Riccardo Sottil e con un bel rasoterra insacca. Molto felice il pubblico presente al Franchi. La Fiorentina adesso per essere eliminata dovrebbe subire due gol. Le semifinali scudetto sono adesso molto vicine

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