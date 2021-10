Gori: “Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza”

Gabriele Gori, giocatore della Fiorentina in prestito a Cosenza, si è raccontato ai microfoni di Sky dopo un inizio di campionato che lo ha visto autore di 5 reti in 10 presenze. Ecco le sue parole: “In poco tempo siamo riusciti a formare un gran bel gruppo. Merito del direttore ma anche del nostro allenatore. Vogliamo continuare così e anzi proveremo anche a migliorare il nostro cammino. Stiamo facendo un campionato straordinario. Il mio obiettivo è quello di fare più gol possibile con questa maglia. Lavoro per questo. Sarebbe bellissimo poi conquistare il titolo di capocannoniere ma l’obiettivo primario è la salvezza del Cosenza“.

