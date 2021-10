Gori: “Il mio sogno è essere il centravanti della Fiorentina. A Cosenza sono partito bene”

L’attaccante della Fiorentina Gabriele Gori, in prestito al Cosenza, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole:

“Sono partito con il piede giusto in questa stagione. All’inizio però, con un mercato fatto negli ultimi giorni, non eravamo ancora al completo. Abbiamo realizzato 10 punti e sono importantissimi per noi. Ce la stiamo giocando con tutte le avversarie, anche con quelle in vetta alla classifica“.

“Vicenza? Dal punto di vista realizzativo non ho avuto una stagione soddisfacente. A Cosenza invece mi danno molta fiducia. Sto cercando di ripagare al meglio la società. A Cosenza ho trovato un ambiente positivo, è una piazza molto calda. I tifosi ci danno la carica per vincere le partite. Il mio obiettivo è sempre quello di andare in doppia cifra“.

“Fiorentina? Il mio sogno è sempre quello di essere il numero 9 della Fiorentina. Lavoro ancora per quello ed essendo ancora di proprietà della Fiorentina, il mio obiettivo non è cambiato“.

“Vlahovic? Finché ci sono stato io si è sempre allenato al massimo della professionalità dando tutto solo per la squadra. Penso che lo farà fintanto che resterà lì. E’ un ragazzo molto serio e darà sempre il massimo per la Fiorentina finché vestirà la maglia viola“.

