Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori
Nella giornata odierna, il portiere Pietro Terracciano ha svolto le visite mediche a Roma. Ora è in viaggio con il treno per andare al ritiro a Moena insieme all'attaccante Gori che è stato richiamato...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 18:56
Nella giornata odierna, il portiere Pietro Terracciano ha svolto le visite mediche a Roma. Ora è in viaggio con il treno per andare al ritiro a Moena insieme all'attaccante Gori che è stato richiamato dopo la partenza di oggi della squadra.
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