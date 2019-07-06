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Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori

Nella giornata odierna, il portiere Pietro Terracciano ha svolto le visite mediche a Roma. Ora è in viaggio con il treno per andare al ritiro a Moena insieme all'attaccante Gori che è stato richiamato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 18:56
Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nella giornata odierna, il portiere Pietro Terracciano ha svolto le visite mediche a Roma. Ora è in viaggio con il treno per andare al ritiro a Moena insieme all'attaccante Gori che è stato richiamato dopo la partenza di oggi della squadra.

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