Arrivano conferme dall'agente di Gori: "Arrivate offerte, valuteremo la migliore opzione"...

L'agente di Gori, Giocondo Martorelli, ha parlato a Radio Bruno: “Gori? Il morale è altissimo perché sta partecipando al secondo ritiro consecutivo con la prima squadra della Fiorentina. Sono arrivate...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2018 14:56

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori

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