Arrivano conferme dall'agente di Gori: "Arrivate offerte, valuteremo la migliore opzione"...
L'agente di Gori, Giocondo Martorelli, ha parlato a Radio Bruno: “Gori? Il morale è altissimo perché sta partecipando al secondo ritiro consecutivo con la prima squadra della Fiorentina. Sono arrivate...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 14:56
L'agente di Gori, Giocondo Martorelli, ha parlato a Radio Bruno: “Gori? Il morale è altissimo perché sta partecipando al secondo ritiro consecutivo con la prima squadra della Fiorentina. Sono arrivate delle offerte per lui, valuteremo con la Fiorentina quale può essere la scelta migliore per la sua carriera”.