Bucciantini: “Cedere Vlahovic a gennaio sarebbe poco ambizioso. Va tenuto e ripreso Gabriele Gori”

Al Pentasport ha commentato il dopo partita con la Lazio il giornalista Marco Bucciantini:

“La Fiorentina non deve rinunciare a Vlahovic a Gennaio, bisogna tenerlo fino alla fine e accanto mettergli un giovane, per esempio Gori. Può crescere allenandosi con i campioni e con Italiano. Venderlo a Gennaio sarebbe una mossa da squadra disperata, no ambiziosa. Senza Gonzalez perdiamo fluidità, ma la mentalità della squadra c’è. Abbiamo già affontato cinque delle sette big nelle prime dieci partite, nei prossimi match potremmo migliorare i nostri numeri. Sarà fondamentale ritrovare il miglior Castrovilli”.

