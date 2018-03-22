Ag. Gori: "Spero che segua le orme di Cutrone, la Fiorentina ha capito che deve puntare sui giovani"

Giocondo Martorelli, agente del giovane attaccante della Fiorentina Gabriele Gori, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Gabriele sta facendo molto bene in questa stagione, i suoi gol e le sue pre...

Giocondo Martorelli, agente del giovane attaccante della Fiorentina Gabriele Gori, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Gabriele sta facendo molto bene in questa stagione, i suoi gol e le sue prestazioni dimostrano il valore di questo ragazzo che ha una media realizzativa molto buona".

Prosegue sul suo futuro: "Non farò pressioni su una sua chiamata in prima squadra perché sono sicuro che riuscirà a cogliere le possibilità che gli verranno offerte. Spero che possa fare lo stesso percorso che ha fatto Cutrone, che fino ad un anno fa era come Gori e adesso è in nazionale maggiore".

E conclude con una riflessione sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha capito con Chiesa e Bernardeschi che deve puntare sui suoi giovani".