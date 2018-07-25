Ag. Gori e Ranieri: "A Foggia per crescere, hanno avuto subito un ottimo impatto"

Giocondo Martorelli, agente dei giovani Gabriele Gori e Luca Ranieri (da poco passati in prestito dalla Fiorentina al Foggia) è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Li ho accompagnati in ritiro, fi...

Giocondo Martorelli, agente dei giovani Gabriele Gori e Luca Ranieri (da poco passati in prestito dalla Fiorentina al Foggia) è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Li ho accompagnati in ritiro, fin dal primo giorno hanno avuto un ottimo impatto anche con il giovane allenatore Grassadonia".

Prosegue sul trasferimento: "La società li ha voluti fortemente ed il mister permetterà loro di crescere. Il loro percorso sarà all’insegna della crescita e della maturità".

E su Gori: "Gori ha subito segnato in amichevole contro il Parma".

Conclude con un pensiero sulla nuova destinazione: "Piazza importantissima, una delle più calde in Serie B. I tifosi stanno molto vicini alla squadra".