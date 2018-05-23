Verso Moena. Pioli valuterà con molta attenzione 5 giovani da mettere in squadra. Ecco chi

La Fiorentina si godrà le vacanze e poi partirà alla volta di Moena.Come in ogni stagione per l'allenatore sarà possibile valutare diversi giovani che verranno portati in ritiro. Pioli ha guardato con...

La Fiorentina si godrà le vacanze e poi partirà alla volta di Moena.

Come in ogni stagione per l'allenatore sarà possibile valutare diversi giovani che verranno portati in ritiro. Pioli ha guardato con molta attenzione le partite del settore giovanile e dei viola in prestito facendosi già un'idea. Gli osservati speciali sono quattro. Ecco di chi si tratta:

Kevin Diks, il giovane terzino destro ha fatto molto bene la stagione in prestito in Olanda. Dando abbastanza per scontata la presenza di Laurinì, Pioli dovrà capire se l'olandesino sarà in grado di poter essere la sua alternativa nel ruolo di terzino destro.

Lorenzo Venuti, il ruolo è il medesimo di Diks. Il discorso che vale lo stesso. Pioli dovrà capire se il ragazzo è affidabile e pronto per affrontare una stagione in prima squadra con la maglia della Fiorentina. Il ragazzo parte avvantaggiato in confonto a Diks in quanto ha disputato già una buona stagione in Serie A a Benevento.

Riccardo Sottil, il ragazzo ha fatto una brillante stagione con la primavera. Pioli lo apprezza molto e vorrebbe fare di lui il nuovo Chiesa. Si cercherà di capire in ritiro se è già pronto per ritagliarsi qualche spazio in prima squadra oppure se sarà il caso di mandarlo a farsi le ossa in prestito in Serie B.

Martin Graciar, è il miglior talento ceco in circolazione. Il ragazzo per il quale la Fiorentina ha battuto la concorrenza di tantissimi club sarà valutato nel ritiro estivo. Ci sarà da capire quale sarà il suo utilizzo. Appare comunque difficile pensare che venga considerato da subito pronto per un impiego in prima squadra.

Gabriele Gori, il ragazzo è uno dei migliori talenti italiani per quanto riguarda il ruolo di punta. Il giovane di Sesto ha fatto una grande stagione in primavera e verrà giudicato in ritiro, ma con l'arrivo di Vlahovic le porte della prima squadra sembrano essere per il momento chiuse.

Lorenzo Bigiotti