È addio tra Gori e la Fiorentina: il centravanti del vivaio viola a titolo definitivo all’Avellino

Si dividono le strade tra Gabriele Gori e la Fiorentina. Il prodotto del vivaio viola da oggi è ufficialmente e a titolo definitivo un attaccante dell’Avellino. Ecco il comunicato del club irpino: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori. Nato a Firenze il 13 febbraio 1999 l’attaccante toscano ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, in carriera ha indossato le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 119 presenze divise tra serie B, serie C, Coppa Italia e playoff di serie B mettendo a segno 25 gol e fornendo 9 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Gabriele!”