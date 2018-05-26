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Fiorentina in vantaggio contro il Torino. Al 50' eurogol del solito Gori

Passa in vantaggio la Fiorentina al 15' del secondo tempo. Dopo un inizio confusionario e sotto pressione, Gori stoppa in area una rimessa laterale e di sinistro trova l'incrocio dei pali.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:42
Fiorentina in vantaggio contro il Torino. Al 50' eurogol del solito Gori - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Passa in vantaggio la Fiorentina al 15' del secondo tempo. Dopo un inizio confusionario e sotto pressione, Gori stoppa in area una rimessa laterale e di sinistro trova l'incrocio dei pali. Grande giocata dell'attaccante viola che con quello di oggi, sigla il 22' gol della stagione.

 

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