Fiorentina in vantaggio contro il Torino. Al 50' eurogol del solito Gori
Passa in vantaggio la Fiorentina al 15' del secondo tempo. Dopo un inizio confusionario e sotto pressione, Gori stoppa in area una rimessa laterale e di sinistro trova l'incrocio dei pali.
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:42
Passa in vantaggio la Fiorentina al 15' del secondo tempo. Dopo un inizio confusionario e sotto pressione, Gori stoppa in area una rimessa laterale e di sinistro trova l'incrocio dei pali. Grande giocata dell'attaccante viola che con quello di oggi, sigla il 22' gol della stagione.