Gori: “Stessa media di Cutrone? Penso a dare il massimo. Vorrei andare presto in prima squadra”.

Al termine della vittoria ottenuta contro la Juventus Primavera, l’attaccante viola Gabriele Gori ha parlato ai giornalisti presenti: “E' giusto aver reso omaggio ad Astori, perché questo lutto ha col...

Al termine della vittoria ottenuta contro la Juventus Primavera, l’attaccante viola Gabriele Gori ha parlato ai giornalisti presenti: “E' giusto aver reso omaggio ad Astori, perché questo lutto ha colpito tutti i nostri cuori, al funerale c’era tanto dolore che abbiamo tramutato contro la Juventus. Stessa media di Cutrone? Non faccio paragoni con nessuno, io gioco dando il 200%. Anche gli anni scorsi ho dimostrato il mio valore e cercherò di farlo tutte le domeniche. Prima squadra? Spero di andarci presto".