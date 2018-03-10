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Gori: “Stessa media di Cutrone? Penso a dare il massimo. Vorrei andare presto in prima squadra”.

Al termine della vittoria ottenuta contro la Juventus Primavera, l’attaccante viola Gabriele Gori ha parlato ai giornalisti presenti: “E' giusto aver reso omaggio ad Astori, perché questo lutto ha col...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 19:45
Gori: “Stessa media di Cutrone? Penso a dare il massimo. Vorrei andare presto in prima squadra”. - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
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Al termine della vittoria ottenuta contro la Juventus Primavera, l’attaccante viola Gabriele Gori ha parlato ai giornalisti presenti: “E' giusto aver reso omaggio ad Astori, perché questo lutto ha colpito tutti i nostri cuori, al funerale c’era tanto dolore che abbiamo tramutato contro la Juventus. Stessa media di Cutrone? Non faccio paragoni con nessuno, io gioco dando il 200%. Anche gli anni scorsi ho dimostrato il mio valore e cercherò di farlo tutte le domeniche.  Prima squadra? Spero di andarci presto".

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