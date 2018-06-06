Sottil: "Mio figlio, Cerofolini e Gori sono già pronti per giocarsi un posto in prima squadra"

Andrea Sottil è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "È stato emozionante assistere alla vittoria della Primavera. Bisogna fare i complimenti al lavoro della società e degli allenatori, la Fiorent...

Andrea Sottil è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "È stato emozionante assistere alla vittoria della Primavera. Bisogna fare i complimenti al lavoro della società e degli allenatori, la Fiorentina è una squadra difficile da battere. Ieri è stata cinica, ha colpito quando doveva colpire e ha meritato la finale".

Prosegue con un pensiero sui giovani che si sono messi in mostra nel corso della stagione: "Mio figlio Riccardo, Cerofolini e Gori sono pronti per essere inseriti in prima squadra e giocarsi uno spazio".

E con una riflessione più... paterna: "Da padre spero che mio figlio salga in prima squadra per completare il percorso di crescita, anche perché in famiglia siamo tutti legati a Firenze. L’importante, comunque, è che sia al posto giusto al momento giusto".

Conclude con una suggestione di mercato: "Se lo prenderei con me a Livorno? Certo, dipende dall’intelligenza dello spogliatoio nell’accettare questa cosa".