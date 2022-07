TMW, Reggina in pole per Gori, scavalcato l’Ascoli. Raggiungerebbe Agostinelli, Pierozzi e Dutu

Futuro in Serie B per Gabriele Gori? Sempre più caldo l’asse Reggio Calabria-Firenze. Stando a quanto riportato da TMW, è in fase avanzata per provare il doppio colpo in attacco. Il grande obiettivo è Federico Santander che l’allenatore ha già guidato a Bologna. E poi Gori: per la punta della Fiorentina, vicina all’Ascoli, ora la Reggina sarebbe avanti. In caso di trasferimento in amaranto, il centravanti viola raggiungere Agostinelli, Dutu e Niccolò Pierozzi.