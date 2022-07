Saponara: “La maglia viola è orgoglio e responsabilità. Italiano non ti lascia respirare, vogliamo confermarci”

Intervenuto ai microfoni della Lega Serie A, Riccardo Saponara ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La stagione passata ha sancito quanto io possa starci in questo ambiente. Ho espresso le mie potenzialità in maglia viola, lo volevo da tempo. Ci dovremo confermare, in una stagione ancora più complicata. Indossare la maglia viola è orgoglio e responsabilità. Abbiamo il dovere di rappresentare una grande storia. Abbiamo fatto un grande lavoro grazie al mister. Il mio rapporto con Italiano è schietto e sincero. Da sempre siamo stati in sintonia, mi ha agevolato nelle prestazioni. E’ veramente tosto in campo, non ti lascia respirare”.

COMPAGNI “Il mio compagno più puntuale è Lorenzo Venuti, lo trovo sempre in palestra un’ora prima dell’allenamento, è fissato per i pettorali. Il più vanitoso? Senz’altro Sottil, ha una considerazione di sé sproporzionate. Il più bello? Gori, grazie al ciuffo fluente”.

CREMONESE “Sarà una partita difficile, le incognite alla prima di campionato sono tante. In Serie A le partite sono insidiose. Vogliamo mettere in campo subito la nostra identità e sfruttare il fattore campo che ci ha sempre dato una grande mano“.

TIFOSI “L’entusiasmo fra i tifosi lo dobbiamo creare noi. Lo scorso anno ci siamo riusciti fin da subito, siamo partiti bene in campionato e abbiamo fatto la stagione che volevamo, senza rincorrere nessuno”.

NAZIONALE “E’ un sogno, sarebbe un orgoglio immenso per me e la mia famiglia. Sarebbe una conseguenza del lavoro in viola”.

FANTACALCIO “Mi comprerei, soprattutto per la costanza di rendimento che ho avuto lo scorso anno“.