Bergomi: "Gori è tornato a farmi gioire allo stadio. A volte vado a prenderlo alla stazione.."

Lo vado a prendere in stazione e ogni tanto parliamo anche di calcio. È un ragazzo semplice, che riconosce i propri limite ma ha la giusta autostima

Gabriele Gori è certamente uno dei giolielli piú pregiata della Primavera della Fiorentina. La fidanzata del giovane attaccante è la figlia dello storico Capitano dell'Inter Beppe Bergomi. Ecco come l'attuale commentatore di Sky ha parlato di lui nella Gazzetta dello Sport: “Lo vado a prendere in stazione e ogni tanto parliamo anche di calcio. È un ragazzo semplice, che riconosce i propri limite ma ha la giusta autostima. Da qando vedo le sue partite sono tornato a esultare in uno stadio come non facevo da tempo. Se la Fiorentina vede in lui delle qualità, mi auguro possa dargli l’opportunità di dimostrarle, altrimenti è meglio mandarlo a giocare”.