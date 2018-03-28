Thereau: "Samp e Atalanta hanno piú qualità ma noi vogliamo l'Europa. Tre partite fa non immaginavamo.."

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:"Il calcio va veloce, tre partite fa non avremmo mai pensato di ottenere dieci punti

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:"Il calcio va veloce, tre partite fa non avremmo mai pensato di ottenere dieci punti in più. Come avevo detto, per me Sampdoria e Atalanta individualmente hanno più qualità, e sono più abituate a giocare per l'Europa. Adesso siamo a meno tre, e l'obiettivo non cambia: siamo sulla strada giusta. La samp ha avuto un calo ma la squadra c'è sempre, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Se a cinque partite dalla fine saremo ancora a meno tre dall'Europa ci penseremo sicuramente con più convinzione"