Gazzetta Dello Sport, tra oggi e domani Della Valle è in città. Sabato al Franchi con il Crotone...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle tra oggi e domani raggiungerà Firenze per star vicino alla squadra in vista del...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 09:39
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle tra oggi e domani raggiungerà Firenze per star vicino alla squadra in vista della partita di Sabato al Franchi (ore 15.00) tra Crotone e Fiorentina.
Della Valle poi ripartirà ed andrà in Asia per lavoro. Un viaggio fissato da tempo e dunque non sarà allo stadio sabato, in ogni caso la sua presenza, sarà senz'altro d'aiuto a Pioli.