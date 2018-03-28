Paura Badelj, uscito dall'amichevole negli USA per un infortunio al ginocchio
Arrivano brutte notizie dall'America sulle condizioni del centeocampista viola.Milan Badelj. Il capitano della Fiorentina ha giocato da titolare il primo tempo dell’amichevole vinta per 1-0 contro il Messico
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 10:27
Arrivano brutte notizie dall'America sulle condizioni del centeocampista viola.Milan Badelj. Il capitano della Fiorentina ha giocato da titolare il primo tempo dell’amichevole vinta per 1-0 contro il Messico, uscendo peró per infortunio poco prima dell’intervallo.
“Ha avuto un problema al ginocchio”, ha detto il ct Dalic nel post partita. Domani, quando Badelj tornerà a Firenze, le sue condizioni saranno ulteriormente valutate.