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Paura Badelj, uscito dall'amichevole negli USA per un infortunio al ginocchio

Arrivano brutte notizie dall'America sulle condizioni del centeocampista viola.Milan Badelj. Il capitano della Fiorentina ha giocato da titolare il primo tempo dell’amichevole vinta per 1-0 contro il Messico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 10:27
Paura Badelj, uscito dall'amichevole negli USA per un infortunio al ginocchio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Arrivano brutte notizie dall'America sulle condizioni del centeocampista viola.Milan Badelj. Il capitano della Fiorentina ha giocato da titolare il primo tempo dell’amichevole vinta per 1-0 contro il Messico, uscendo peró per infortunio poco prima dell’intervallo.
“Ha avuto un problema al ginocchio”, ha detto il ct Dalic nel post partita. Domani, quando Badelj tornerà a Firenze, le sue condizioni saranno ulteriormente valutate.

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