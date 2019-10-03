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Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate"

L'attaccante della Fiorentina, in prestito all'Arezzo, Gabriele Gori ha parlato a Stadio: “Sono veramente felice di essere riuscito a sbloccarmi, voglio segnare tante reti. Il mio obiettivo è la Serie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 13:53
Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate" -
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L'attaccante della Fiorentina, in prestito all'Arezzo, Gabriele Gori ha parlato a Stadio: “Sono veramente felice di essere riuscito a sbloccarmi, voglio segnare tante reti. Il mio obiettivo è la Serie B, spero di guadagnarmela a suon di gol”

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