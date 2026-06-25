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La Nazione riporta: "Lezzerini piace all'Arezzo, il portiere viola può andare in Serie B"

Il trentunenne romano può tornare a giocare in cadetteria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 16:35
La Nazione riporta: "Lezzerini piace all'Arezzo, il portiere viola può andare in Serie B" -
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Lezzerini
Arezzo
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Nuova idea per la porta dell'Arezzo. Secondo quanto riportato stamani da La Nazione, il club toscano avrebbe effettuato un sondaggio per Luca Lezzerini. Il capo dell'area tecnica amaranto, Nello Cutolo, sta setacciando il mercato per scovare un numero uno di comprovata affidabilità, capace di fare da chioccia al giovanissimo Alessandro Nunziante (classe 2007, appena tesserato in prestito dall'Udinese).

I fari della dirigenza, già puntati su Matteo Sorzi del Carpi, si sono accesi anche sull'estremo difensore romano classe '95, reduce dall'ultima esperienza a Firenze come terzo guardiapali. Lezzerini rappresenta l'identikit perfetto per l'Arezzo, potendo vantare un solido bagaglio di presenze in cadetteria collezionate con i club di Avellino, Venezia e Brescia.

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