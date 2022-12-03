Nazione, Kayode è il futuro della Fiorentina: il terzino è stato soffiato al Parma 

Il terzino grazie alle sue qualità si è messo in luce contro l'Arezzo

La Nazione ha analizzato la prestazione di Micheal Kayode, contro l’Arezzo ha dimostrato tecnica e velocità qualità importanti per un giovane. Forse a Parma si mordono le mani per esserlo fatto fregare dalla Fiorentina.

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