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Pioli per l'Arezzo prova la Fiorentina anti Chievo, gioca Eysseric, tribuna per Pjaca e Mirallas

Alle 21 si gioca Arezzo-Fiorentina, amichevole importante per la squadra viola e per Stefano Pioli per provare la squadra titolare prima della partita di domenica contro il Chievo. Questa la formazion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2018 20:40
Pioli per l'Arezzo prova la Fiorentina anti Chievo, gioca Eysseric, tribuna per Pjaca e Mirallas - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Alle 21 si gioca Arezzo-Fiorentina, amichevole importante per la squadra viola e per Stefano Pioli per provare la squadra titolare prima della partita di domenica contro il Chievo. Questa la formazione titolare. In tribuna sia Pjaca che Mirallas, non per problemi fisici ma per scekta tecnica, infatti i due sono in piena preparazione dopo l'arrivo in ritardo in squadra

Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Noorgard, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

A disp: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Dabo, Diks, Hancko, Veretout, Montiel, Sottil, Edimilson, Graiciar, Vlahovic

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