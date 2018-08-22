Pioli per l'Arezzo prova la Fiorentina anti Chievo, gioca Eysseric, tribuna per Pjaca e Mirallas

Alle 21 si gioca Arezzo-Fiorentina, amichevole importante per la squadra viola e per Stefano Pioli per provare la squadra titolare prima della partita di domenica contro il Chievo. Questa la formazion...

Alle 21 si gioca Arezzo-Fiorentina, amichevole importante per la squadra viola e per Stefano Pioli per provare la squadra titolare prima della partita di domenica contro il Chievo. Questa la formazione titolare. In tribuna sia Pjaca che Mirallas, non per problemi fisici ma per scekta tecnica, infatti i due sono in piena preparazione dopo l'arrivo in ritardo in squadra

Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Noorgard, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

A disp: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Dabo, Diks, Hancko, Veretout, Montiel, Sottil, Edimilson, Graiciar, Vlahovic