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UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza

Questo il comunicato della Fiorentina relativo alle cessioni dei due calciatori in prestito:ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 17:58
UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
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Questo il comunicato della Fiorentina relativo alle cessioni dei due calciatori in prestito:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini (Classe ’99) al Cosenza Calcio e di Luca Mosti (Classe ’98) al S.S.Arezzo.

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