UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza
Questo il comunicato della Fiorentina relativo alle cessioni dei due calciatori in prestito:ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciat...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 17:58
Questo il comunicato della Fiorentina relativo alle cessioni dei due calciatori in prestito:
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini (Classe ’99) al Cosenza Calcio e di Luca Mosti (Classe ’98) al S.S.Arezzo.