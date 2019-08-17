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Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"

Il direttore sportivo dell’Arezzo Pieroni è stato intervistato a Radio Sportiva sul mercato e sulla Fiorentina: "Ho un contatto con Pradè e vediamo se riusciamo a riportare all' Arezzo il difensore cl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 19:12
Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il direttore sportivo dell’Arezzo Pieroni è stato intervistato a Radio Sportiva sul mercato e sulla Fiorentina: "Ho un contatto con Pradè e vediamo se riusciamo a riportare all' Arezzo il difensore classe ’98 Pinto che da noi ha trovato molto spazio. Stiamo cercando anche Gori sempre dalla Fiorentina, ci sono diversi club su di lui. E’ un onore collaborare con la Fiorentina. Avevo iniziato già con Corvino ma ora c’è Daniele Pradè che è un amico e stiamo andando avanti sulla solita strada".

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