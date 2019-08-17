Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"

Il direttore sportivo dell’Arezzo Pieroni è stato intervistato a Radio Sportiva sul mercato e sulla Fiorentina: "Ho un contatto con Pradè e vediamo se riusciamo a riportare all' Arezzo il difensore cl...

Il direttore sportivo dell’Arezzo Pieroni è stato intervistato a Radio Sportiva sul mercato e sulla Fiorentina: "Ho un contatto con Pradè e vediamo se riusciamo a riportare all' Arezzo il difensore classe ’98 Pinto che da noi ha trovato molto spazio. Stiamo cercando anche Gori sempre dalla Fiorentina, ci sono diversi club su di lui. E’ un onore collaborare con la Fiorentina. Avevo iniziato già con Corvino ma ora c’è Daniele Pradè che è un amico e stiamo andando avanti sulla solita strada".