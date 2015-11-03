Notizie Gori Fiorentina Fiorentina

Gori ha richieste dalla serie B. Lo Spezia si muove per portarlo in Liguria..
26 agosto 2019 18:24
Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"
17 agosto 2019 19:12
Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"
01 maggio 2019 15:57
Gori: "Spero di tornare presto in Prima Squadra. Campionato Primavera ora più difficile"
19 ottobre 2017 21:13
Agente Gori: "Oggi ha fatto un goal alla Messi o alla Neymar, nonostante non sia uno specialista nei calci di punizione"
29 settembre 2017 22:06
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