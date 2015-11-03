Labaro Viola

Notizie Gori Fiorentina Fiorentina

Gori ha richieste dalla serie B. Lo Spezia si muove per portarlo in Liguria..

26 agosto 2019 18:24

Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"

17 agosto 2019 19:12

Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"

01 maggio 2019 15:57

Gori: "Spero di tornare presto in Prima Squadra. Campionato Primavera ora più difficile"

19 ottobre 2017 21:13

Agente Gori: "Oggi ha fatto un goal alla Messi o alla Neymar, nonostante non sia uno specialista nei calci di punizione"

29 settembre 2017 22:06

Archivio

Esplora l'archivio di Gori Fiorentina

Sett. 35 Sett. 33 Sett. 18
Sett. 42 Sett. 39