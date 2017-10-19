Gori: "Spero di tornare presto in Prima Squadra. Campionato Primavera ora più difficile"
Gabriele Gori si è confessato ai microfoni di Tvr.
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 21:13
Il centravanti della Fiorentina Primavera Gabriele Gori è stato intercettato dai microfoni di Tvr:
"Il Campionato Primavera dopo la riforma è molto più vicino a quello della Prima Squadra, tanto che ne stiamo percependo chiaramente la differenza. Ogni partita adesso è una finale.
Il ritiro passato con la Prima Squadra ha rappresentato per me un'esperienza straordinaria, tanto che spero di poter tornare presto a cimentarmi con i big viola".