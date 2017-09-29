Agente Gori: "Oggi ha fatto un goal alla Messi o alla Neymar, nonostante non sia uno specialista nei calci di punizione"

Il procuratore di Gori ha parlato del suo assistito.

Giocondo Martorelli, agente del bomber della Primavera della Fiorentina ha parlato su Radio Blu:

"Gabriele Gori? Ha fatto un gran gol su punizione, nonostante non sia questo il pezzo forte del suo repertorio. Direi un gol alla Messi o alla Neymar. Ha tante qualità, fisiche e tecniche, ma è ancora in fase di crescita. Se dovesse continuare così però, potrà davvero pensare in grande.

Ancora in Prima Squadra più in là? Dipenderà anche dalla posizione di classifica che la Fiorentina avrà tra qualche tempo. Se sarà in una posizione tranquilla, per Pioli sarà più facile richiamarlo".