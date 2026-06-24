Da Arezzo scrivono: "Lezzerini è il preferito per la porta degli amaranto, c'è da convincere la Fiorentina"

Il club neopromosso in B vuole un portiere esperto come il terzo viola

Stando alle indiscrezioni del Corriere di Arezzo, l'uomo mercato degli amaranto, Cutolo, avrebbe accantonato in modo definitivo l'obiettivo Martinelli per la difesa della porta. Il promettente estremo difensore di proprietà della Fiorentina pare infatti proiettato verso altre destinazioni. Nonostante ciò, la dirigenza aretina guarda ancora in casa gigliata per il ruolo di numero uno, avendo mostrato interesse per Luca Lezzerini. La società del presidente Manzo, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie B, si è già assicurata il giovane Nunziante dall'Udinese, ma avverte la necessità di inserire in organico un elemento di maggiore esperienza. Pur avendo prolungato proprio di recente il suo accordo con i viola, Lezzerini resta un nome caldo per i piani dell'Arezzo.