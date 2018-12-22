Fiorentina su Basit, centrocampista '99 dell'Arezzo. Ci sono anche Juve e Inter

Abdallah Basit è un prospetto molto interessante di proprietà dell’Arezzo. Centrocampista centrale classe ’99 e contratto in scadenza nel 2020, il gioiellino ghanese (ex giovanili del Napoli) sta face...

Abdallah Basit è un prospetto molto interessante di proprietà dell’Arezzo. Centrocampista centrale classe ’99 e contratto in scadenza nel 2020, il gioiellino ghanese (ex giovanili del Napoli) sta facendo benissimo nel campionato di Serie C, al punto da aver calamitato le attenzioni di diverse società di A. Su tutte Juve e Fiorentina, che lo seguono con particolare attenzione. Ma sulle tracce di Basit ci sono anche Torino, Inter, Sassuolo e Bologna.

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