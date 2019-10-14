Domani alle 15 presso il C.T. Coverciano amichevole col Grassina Calcio. L'evento..

La Fiorentina non si ferma e per continuare l'opera di coinvolgimento del territorio toscano ha in programma domani pomeriggio un'amichevole contro il Grassina, squadra di Serie D nella quale milita a...

La Fiorentina non si ferma e per continuare l'opera di coinvolgimento del territorio toscano ha in programma domani pomeriggio un'amichevole contro il Grassina, squadra di Serie D nella quale milita anche il figlio del mister della Primavera, Niccolò Bigica. La partita sarà a porte chiuse e si svolgerà alle ore 15 a Coverciano.

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