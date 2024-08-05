Formazione Fiorentina contro il Grosseto: gioca Christensen, torna Quarta, finalmente Colpani

Tra poco meno di un'ora la Fiorentina scenderà in campo per il test con il Grosseto. Ecco l'undici scelto da mister Palladino

Il giorno dopo la vittoria per 2-1 contro i francesi del Montpellier, la Fiorentina è pronta di nuovo a scendere in campo contro il Grosseto nella penultima amichevole della preparazione estiva. Mister Raffaele Palladino si affida a chi non ha giocato ieri e quindi in porta ci sarà Christensen al posto di Terracciano, in difesa si rivede Pongracic (dopo essere stato out ieri) e Martinez Quarta, a centrocampo spicca la presenza di Infantino dal primo minuto ed infine, in attacco, esordio da titolare per il nuovo acquisto Colpani.

Modulo 3-4-2-1: Christensen, Quarta, Pongracic, Baroncelli, Kayode, Infantino, Bianco, Fortini, Colpani, Kouamè, Brekalo.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

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