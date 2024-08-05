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Bucchioni: "Il ritardo sul mercato è netto. Facciamo fatica a prendere Tessmann, neanche fosse Iniesta"

A dieci giorni dal campionato non hai il centrocampo, chi sono i centrocampisti della Fiorentina? Mandragora non basta, ne servono almeno quattro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 18:33
Bucchioni: "Il ritardo sul mercato è netto. Facciamo fatica a prendere Tessmann, neanche fosse Iniesta" -
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Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Gudmundsson per Nico? La filosofia di far fuori un giocatore e ne entra un altro mi va bene. Nico è il giocatore più forte della Fiorentina ma se pensa che anche il suo ciclo sia finito è meglio venderlo. La cosa importante è la costruzione della squadra ed è questo che mi preoccupa perchè se arriva Gudmundsson ma non riesci a costruire il resto...

Ritardo sul mercato e inizio campionato? Con il Parma è una partitaccia. Arrivi a questa partita che non sai ancora con chi gioca e come gioca la Fiorentina. Il ritardo è netto, facciamo fatica a prendere Tessmann che neanche fosse Iniesta. Se le cifre fossero alte sarebbe un conto, ma dare una commissione ad un agente è la normalità nel calcio di oggi, e se ci credi davvero in quel giocatore...Non so dire se mi aspettavo una squadra più avanti o indietro con un nuovo allenatore ma ci sono dei problemi nella fluidità nel gioco. Ieri sono stati presi almeno 3 contropiedi, e già questo è un campanello d'allarme: la Fiorentina non si sta muovendo nel modo giusto. A Palladino manca esperienza perchè anche sul portiere ha detto pubblicamente che la Fiorentina cerca un portiere e su giocatori come Sottil che arriva lui e lo fa diventare Garrincha, quando sono anni che lo stiamo aspettando."

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