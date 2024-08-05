Bucchioni: "Il ritardo sul mercato è netto. Facciamo fatica a prendere Tessmann, neanche fosse Iniesta"

A dieci giorni dal campionato non hai il centrocampo, chi sono i centrocampisti della Fiorentina? Mandragora non basta, ne servono almeno quattro

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Gudmundsson per Nico? La filosofia di far fuori un giocatore e ne entra un altro mi va bene. Nico è il giocatore più forte della Fiorentina ma se pensa che anche il suo ciclo sia finito è meglio venderlo. La cosa importante è la costruzione della squadra ed è questo che mi preoccupa perchè se arriva Gudmundsson ma non riesci a costruire il resto...

Ritardo sul mercato e inizio campionato? Con il Parma è una partitaccia. Arrivi a questa partita che non sai ancora con chi gioca e come gioca la Fiorentina. Il ritardo è netto, facciamo fatica a prendere Tessmann che neanche fosse Iniesta. Se le cifre fossero alte sarebbe un conto, ma dare una commissione ad un agente è la normalità nel calcio di oggi, e se ci credi davvero in quel giocatore...Non so dire se mi aspettavo una squadra più avanti o indietro con un nuovo allenatore ma ci sono dei problemi nella fluidità nel gioco. Ieri sono stati presi almeno 3 contropiedi, e già questo è un campanello d'allarme: la Fiorentina non si sta muovendo nel modo giusto. A Palladino manca esperienza perchè anche sul portiere ha detto pubblicamente che la Fiorentina cerca un portiere e su giocatori come Sottil che arriva lui e lo fa diventare Garrincha, quando sono anni che lo stiamo aspettando."

FIORENTINA E JUVENTUS IN CONTATTO PER NICO GONZALEZ: LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/pedulla-contatto-diretto-tra-fiorentina-e-juventus-per-nico-gonzalez-no-a-contropartite-solo-cash/263118/