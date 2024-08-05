Labaro Viola

Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez. No a contropartite, solo cash"

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez:"Per Nico Gonzalez salgono le quotazioni della Juventus, contatto diretto con la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 17:37
Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez. No a contropartite, solo cash" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Juventus
Nico Gonzalez
Condividi

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez:

"Per Nico Gonzalez salgono le quotazioni della Juventus, contatto diretto con la Fiorentina. L’orientamento viola resta quello di non accettare contropartite, a maggior ragione se le richieste di ingaggio sono esorbitanti come quelle di McKennie (oltre 4 milioni netti di ingaggio). L’Atalanta interessata a Nico ma ora più defilata, dopo l’infortunio di Scamacca la ricerca è per una prima punta. La Juventus farà due esterni offensivi a prescindere dalla vicenda Chiesa (restano in lista due o tre nomi, compresi Galeno e Conceicao)"

GUDMUNDSSON SEMPRE PIU VICINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-raggiunto-gli-accordi-per-gudmundsson-giovedi-sera-da-sistemare-i-dettagli/263113/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok