Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez. No a contropartite, solo cash"

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez:"Per Nico Gonzalez salgono le quotazioni della Juventus, contatto diretto con la Fior...

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez:

"Per Nico Gonzalez salgono le quotazioni della Juventus, contatto diretto con la Fiorentina. L’orientamento viola resta quello di non accettare contropartite, a maggior ragione se le richieste di ingaggio sono esorbitanti come quelle di McKennie (oltre 4 milioni netti di ingaggio). L’Atalanta interessata a Nico ma ora più defilata, dopo l’infortunio di Scamacca la ricerca è per una prima punta. La Juventus farà due esterni offensivi a prescindere dalla vicenda Chiesa (restano in lista due o tre nomi, compresi Galeno e Conceicao)"

GUDMUNDSSON SEMPRE PIU VICINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-raggiunto-gli-accordi-per-gudmundsson-giovedi-sera-da-sistemare-i-dettagli/263113/