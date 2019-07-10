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Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa

Secondo il Corriere dello Sport, nella prima amichevole estiva della Fiorentina contro il Team Val di Fassa alle 17, il mister Vincenzo Montella schiererà un 4-3-3 con Dragowsky in porta; Venuti, Cecc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 10:48
Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa -
Rassegna Stampa
Montella
Simeone
Amichevole Fiorentina
Moena 2019
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Secondo il Corriere dello Sport, nella prima amichevole estiva della Fiorentina contro il Team Val di Fassa alle 17, il mister Vincenzo Montella schiererà un 4-3-3 con Dragowsky in porta; Venuti, Ceccherini, Vitor Hugo e Hancko in difesa; Dabo, Cristoro e Benassi a centrocampo e Sottil, Baez e Simeone in attacco.

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