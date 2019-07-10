Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa

Secondo il Corriere dello Sport, nella prima amichevole estiva della Fiorentina contro il Team Val di Fassa alle 17, il mister Vincenzo Montella schiererà un 4-3-3 con Dragowsky in porta; Venuti, Cecc...

Secondo il Corriere dello Sport, nella prima amichevole estiva della Fiorentina contro il Team Val di Fassa alle 17, il mister Vincenzo Montella schiererà un 4-3-3 con Dragowsky in porta; Venuti, Ceccherini, Vitor Hugo e Hancko in difesa; Dabo, Cristoro e Benassi a centrocampo e Sottil, Baez e Simeone in attacco.