Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..

Finisce con il risultato di 3-0 a favore del Benevento l'amichevole tra i giallorossi campani allenati da Pippo Inzaghi e la Fiorentina dei giovani di Bigica. Un risultato penalizzante visto l'ottimo...

Finisce con il risultato di 3-0 a favore del Benevento l'amichevole tra i giallorossi campani allenati da Pippo Inzaghi e la Fiorentina dei giovani di Bigica. Un risultato penalizzante visto l'ottimo primo tempo dei viola in cui hanno avuto tante occasioni non concretizzate, nonostante il gol di Armenteros nel finale. Ripresa da dimenticare - Ma è soprattutto nei primi minuti della ripresa che la Fiorentina subisce un 1-2 micidiale con i gol di Kragl (molto atteso pur partito in panchina) e Improta rispettivamente al 47' e al 50'. Un triplo svantaggio che i viola non riuscivano più a recuperare nonostante la generosità e qualche ottimo spunto di Meli ed anzi il Benevento va vicino al quarto gol con Volta.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Chiossi; Ponsi, Simonti, Illanes, Baroni; Schetino, Simic, Bangu, Meli; Thereau (c), Gori.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Antei, Maggio, Caldirola, Vokic; Tello, Viola; Improta, Coda, Armenteros.

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