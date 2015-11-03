Notizie Fiorentina Benevento Fiorentina

"Partita surreale. I giocatori piangevano per Davide". Il ricordo commosso dell'arbitro di Fiorentina-Benevento
04 marzo 2024 20:03
PAGELLE VIOLA: KOKORIN SBAGLIA TUTTO, ROSATI PERFETTO, SOTTIL E MALEH I MIGLIORI
15 dicembre 2021 22:56
Rosati sorride: "Contento di tornare a giocare da titolare nella Fiorentina dopo qualche anno"
15 dicembre 2021 20:36
Amrabat: "Dispiaciuto di non poter giocare domani. In bocca al lupo ragazzi, forti e uniti!"
12 marzo 2021 21:28
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI UNICO SUFFICIENTE. MALISSIMO VLAHOVIC, PEZZELLA E CASTROVILLI
22 novembre 2020 14:19
La formazione ufficiale della Fiorentina, Milenkovic terzino. Davanti Vlahovic
22 novembre 2020 11:32
Benevento, parla Moncini: "Contro la Fiorentina vogliamo la vittoria dopo un periodo di sofferenza"
17 novembre 2020 19:24
Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..
20 luglio 2019 23:48
Non credevo in Dio, ora sì. Segna Hugo, sostituto di Astori, alle 13:00, e inizia a piovere...
11 marzo 2018 13:05
Il racconto del minuto di silenzio di Fiorentina-Benevento. Mai visto niente di tanto bello...
11 marzo 2018 12:30
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