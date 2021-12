PAGELLE VIOLA: KOKORIN SBAGLIA TUTTO, ROSATI PERFETTO, SOTTIL E MALEH I MIGLIORI

I voti dei giocatori della Fiorentina nella partita di Coppa Italia contro il Benevento

ROSATI 7 Tre interventi salva risultato nel primo tempo, le prime due sono davvero grandi parate. Anche nel secondo tempo al minuto 63 salva ancora il risultato con una bella parata su un tiro da fuori

VENUTI 5,5 Si propone in fase offensiva ma non è sempre attento in fase difensiva, sbaglia marcatura sul gol del Benevento. Mezzo voto per la voglia e per l’impegno che non mancano mai

MILENKOVIC 6,5 Gol e sempre attento in fase difensiva

IGOR 6 Chiude bene in un paio di circostante, sbaglia anche lui in occasione del gol del Benevento

TERZIC 6 Duetta bene con Sottil, sbaglia alcuni palloni, uno in particolare che ha tagliato il campo e che mette in difficoltà la difesa viola. Se la cava in fase difensiva

AMRABAT 6 Tocca una montagna di palloni, molte azioni della Fiorentina passano dai suoi piedi, non è sempre bravo e pronto tecnicamente ma gioca oggettivamente in un ruolo non suo, facendo comunque il massimo. Impossibile chiedergli di più. (PULGAR SV Sfortunato, si fa male ed è costretto a uscire)

BENASSI 6 Bellissima la giocata che mette in porta Kokorin, il resto della partita sbaglia diverse volte giocate tecniche ma è bravo nel servire il cross che ha portato al gol di Sottil (DUNCAN 6 Porta muscoli e forza in mezzo al campo per la lotta finale)

MALEH 7 Prima che gli arriva la palla sa sempre quello che deve fare e come lo deve fare, sempre preciso e molto spesso dalle sue giocate nascono azioni pericolose viole

SOTTIL 7 Una spina costante nella difesa del Benevento, deve migliorare nelle scelte finali ma il giocatore c’è e si vede con tante giocate di valore e con il gol segnato dove è bravo ribadire in rete dopo la ribattuta del portiere.

CALLEJON 6,5 Non sbaglia una palla, preciso nei tocchi e nei movimenti. Quando ha il pallone tra i piedi si ha sempre l’impressione che possa nascere qualche pericolo (NICO GONZALEZ 6,5 Fa impazzire il difensore del Benevento che lo marca)

KOKORIN 4,5 Mai un movimento giusto, non si muove, sembra un corpo avulso al gioco. Sbaglia una grandissima occasione (VLAHOVIC SV)

LE PAROLE DI JOE BARONE A MEDIASET