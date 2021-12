Barone: “Inutile continuare a parlare di Vlahovic, non ha accettato il rinnovo. Ikonè è del Lille”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara contro il Benevento: “Per noi è una competizione importante che prendiamo molto seriamente perchè è una competizione che ti fa arrivare nel mondo europeo. Per noi la Coppa Italia è un trofeo che vogliamo raggiungere. Tutta la squadra e la società sa che è una competizione a cui teniamo”.

Squadra che si sta comportando bene. Con un Vlahovic che ha dimostrato di avere una professionalità incredibile.

“Abbiamo sempre parlato di gruppo e siamo super contenti di tutto il gruppo per il lavoro che sta facendo durante il campionato. Pensiamo ad una partita alla volta e poi abbiamo un’intera società attenta sulla squadra e su tutte le esigenze di cui il gruppo ha bisogno”.

Vlahovic?

“Si continua a parlare di Dusan. La nostra proposta è quella, sia Dusan che i suoi procuratori non hanno accettato. Bisogna riconoscere il tuo ambiente che ti ha dato tanto. E’ importante parlare di gruppo. Perchè il gruppo merita tanto”.

Quando vi hanno detto che Vlahovic non ha accettato il contratto come avete reagito?

“E’ ormai un anno che si parla del rinnovo di Dusan. La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto abbiamo messo un limite perchè abbiamo una società con 90 milioni di entrate e ora ne abbiamo intorno ai 72 milioni e non va bene. Ci sono dei limiti, bisogna rispettare il nostro gruppo e ci sono dei limiti messi da parecchio e sono i limiti dove la Fiorentina può arrivare”.

In entrata?

“Siamo molto attenti su tutto quello che si fa sul mercato. Penso che qualcosa si farà, si parlerà con Italiano e con il gruppo. Siamo molto attenti e attivi per il mercato di gennaio, mercato non facile. Non vogliamo mancare di equilibrio nella squadra però siamo pronti per essere attivi”.

Se le dicessi Ikone?

“Ikone è un giocatore del Lille, un giocatore interessante e che noi stiamo a guardare. Poi vediamo. E’ inutile parlare di Ikone quando gioca nel Lille”.

Grande professionalità e grande modo di gestire il gruppo di Italiano.

“Rosati è un grande professionista. Oggi è il suo turno. Faccio i complimenti al gruppo perchè abbiamo usato tutta la rosa”. Lo riporta TMW

