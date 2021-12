Sconcerti: “Vlahovic meglio di Ronaldo e Van Basten. La Fiorentina ha problemi, non è un granchè”

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina, queste le parole del giornalista ed ex dirigente viola:

“Lo scorso anno stava per retrocedere. Ha un giocatore straordinario che la sta trascinando, segando il 50% dei gol. E’ una cosa che Ronaldo non ha mai fatto, ma anche Va Basten, Higuain. E’ una cura, ma anche una malattia, perché vuol dire che non hai un altro che segna al suo posto. Ha perso troppe partite però, vuol dire che ci sono dei problemi strutturarli per fare un passo come la Champions. Italiano però sta facendo un grande lavoro, perché la squadra non è un granchè” conclude Sconcerti.

LE CATTIVE MANIERE CON COI CHIESA E’ STATO TRATTATO NELLO SPOGLIATOIO DELLA JUVENTUS